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📚 Росстату не дают покоя лавры налоговиков. Теперь и там интересуются размером зарплат в компании

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Рубрика Статистическая отчетность
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Не только налоговики интересуются размером зарплаты сотрудников в организации, но и Росстат. Что им ответить? Пояснить по ситуации или исправить отчет, если друг была допущена ошибка.

Обсуждение – в «Красном уголке бухгалтера»:

«День добрый! Сегодня пришел запрос из Росстата, почему у меня по форме П-4 зарплата ниже МРОТ. Я что-то пропустила? Они теперь тоже функции контроля взяли? В первый раз у меня такое».

Кто-то спросил:

«А форма при этом принята?».

Автор пишет, что «ответ был положительные».

Другие уточнили:

«А почему у вас зарплата ниже МРОТ?».

Кто-то предположил:

«Скорее всего, численность неверно в отчете поставили. Я тоже, было дело, 0,5 до 1 округлила, да фиг там, тут же звонок».

Но оказалось проще, компания — нулевка.

А кто-то посоветовал позвонить в Росстат и уточнить лично у них, что им надо:

«Не знала, что статистика теперь задаёт такие вопросы... Попробуйте им позвонить. Подобный вопрос приходил по отчету РСВ, мы поясняли, что у некоторых сотрудников не полный рабочий день».

Один комментатор отметил, что к нему приходят запрос от Росстата постоянно. Уже устал отвечать на все.

«Меня статистика просто достала своими вопросами. Я просто перестала отвечать. Почему в апреле резко ФОТ вырос? Почему в мае резко упал? Почему нет инвестиций или почему есть? Абсолютно по каждому отчету есть вопросы. Всегда капслоком и с требованием срочного ответа или исправления отчета».

А у кого-то вообще не приняли отчет. Только вот интересно, человек ошибся с суммой зарплаты при написании коммента или просто работник был только трудоустроен/был в отпуске за свой счет.

«У меня вообще отчёт не приняли с з/п 900 р.».

А вы сталкивались с такими запросами от Росстата?

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