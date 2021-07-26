📺 Озвучили список бытовой техники, по которой НДС считается с разницы между продажей и покупкой

При перепродаже б/у холодильников, пылесосов, компьютеров НДС надо будет исчислять из разницы между покупной ценой и продажной.

С 1 января 2022 года будут действовать новые правила расчета НДС в отношении операций по реализации электронной и бытовой техники, приобретенной у физлиц. НДС будет считаться с разницы между ценой продажи и покупки. Ставка — 20/120.

Поправки в статьи 154 и 164 НК внесены Федеральным законом от 30.04.2021 № 103-ФЗ.

Напомним, такие же правила сейчас применяются при перепродаже автомобилей, приобретенных у физлиц.

Сегодня Минфин опубликован проект постановления с будущим списком таких бытовых товаров. В него включены:

холодильники бытовые;

морозильники бытовые;

машины стиральные бытовые;

пылесосы бытовые;

компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата;

машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных;

аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей.

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