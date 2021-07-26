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Предприниматель может вернуть переплату по взносам. Даже после закрытия ИП

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Бывший ИП может вернуть переплату по взносам. Факт закрытия никак не повлияет.

В «Красном уголке бухгалтера» рассказывают:

«Здравствуйте! После закрытия ИП и сдачи декларации УСН за 2020 год (УСН — доходы, без работников) обнаружила, что в декларацию не полностью попали уплаченные в 2020 году взносы. Я хочу подать корректировку за 2020 год к уменьшению».

Но у автора поста возникло сомнением, а вернут ли налоговики переплату. Да еще он зашел на не очень хороший сайт, на котором было написано, что переплату уже не вернуть:

«Вопрос: кто-нибудь подавал успешно подобные корректировки после закрытия ИП?»

Все без исключения отметили, что возврат сделать можно. И то, что ИП было закрыто, — не влияет на переплату.

А вот на это сайт посоветовали больше не заходить:

«Никогда больше не хотите на тот бух. сайт. ИП никто не запрещал подавать корректировки после того, как он перестал быть ИП. И переплату ему обязаны вернуть. Вот только сдать через ТКС не получится, только на бумаге».

Кто-то отметил, что возможно налоговики сами выявят переплату и без корректировки:

«Добавлю, что возможно налоговая самостоятельно учтет все уплаченные взносы, без корректирующей декларации. Поэтому проверьте свою переплату. Возможно, её уже можно вернуть».

Но были и те, кто поделился с ситуацией из практики. Подавали заявление на возврат с банковскими реквизитами, КУДиР и пояснительную:

«Подавала. Сразу с заявлением на возврат излишне уплаченного. С указанием реквизитов куда перечислить. И да, сразу КУДиР прилагайте и пояснительную напишите, на всякий случай».

Друзья, не надо искать информацию по разным неизвестным сайтам. Лучше задайте вопрос на форуме «Клерка» или в «Красном уголке бухгалтера» в фейсбуке.

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