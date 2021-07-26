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Компаниям не всегда надо платить налог на имущество. Например, с киоска - не надо, а со здания – надо

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Рубрика Налог на имущество
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Минфин разъяснил, когда надо платить налог на имущество, а когда нет. Если недвижимость признается объектом капитального строительства, то надо. В противном случае — нет.

Разъяснения даны в письме Минфина от 29.06.2021 № 03-05-05-01/51043.

Налог на имущество уплачивается только в отношении тех сооружений, которые были построены и введены в эксплуатацию с соблюдением конкретного порядка.

Если недвижимое имущество не имеет прочной связи с землей, то есть его можно перенести, то с такого объекта не исчисляется налог на имущество. Например, с киоска. Так как он не имеет признаков объекта капитального строительства.

А вот здание, в котором располагается компания — признается недвижимостью, с которой уплачивается налог на имущество. Оно должно быть построено в соответствии с тех. планом и другой разрешительной документацией, а после введено в эксплуатацию и зарегистрировано в Росреестре.

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