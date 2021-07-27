ЦЗН должен быть порасторопней при выдаче справок сокращенным безработным

Получить выходное пособие за 3-ий месяц сокращенный работник может, если обратится к работодателю с такой просьбой в течение 15 дней после окончания месяца. При этом надо предоставить документ из ЦЗН (решение комиссии).

Но вот беда — ЦЗН не торопится выдавать такие решения. На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратилась женщина, которая попала в такой искусственно созданный замкнутый круг.

Без справки из ЦЗН работодатель пособие не выплатит. Справку в ЦЗН делают 2 недели. При пропуске 15-дневного срока работодатель пособие платить не обязан.

При этом все усложняется тем, что женщина живет во Владивостоке, а ее работодатель — в Москве. Она физически не успевает получить документ и переправить его работодателю в срок.

Фактически человека лишают пособия из-за бюрократических проволочек в ЦЗН.

Роструд ответил, что при наличии оснований служба занятости населения должна принять решение о выплате работнику, уволенному в связи с сокращением, среднего месячного заработка за третий месяц с таким расчетом, чтобы работник успел обратиться к работодателю в установленный срок.

Если права безработного нарушены, можно обратиться в вышестоящий орган службы занятости, а также в суд.