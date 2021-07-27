Верховный суд решит, должен ли контрагент-однодневка оплачивать налоговые доначисления пострадавшему из-за него заказчику

2 сентября состоится заседание ВС по делу о взыскании с недобросовестного подрядчика суммы налоговых доначислений, которую пришлось заплатить заказчику (дело № А33-3832/2019).

ИФНС обвинила фирму АО «Таймырская топливная компания» (ТТК) в непроявлении должной осмотрительности.

Компания провела тендер и заключила договор на ремонт с ООО «Таймырстрой», которое на деле оказалось пустышкой – ни сотрудников, ни оборудования. Работы якобы выполнял субподрядчик. Но ИФНС заявила, что ремонт делали обычные физлица, а субподрядчик – это просто способ обналички. В общем, вычет по НДС (а это 4,46 млн рублей), который ТТК заявила по счету-фактуре от Таймырстроя, пришлось отдать в бюджет.

ТТК пыталась судиться с ИФНС, указывая на свою добросовестность, ноИФНС считает, что надо было проверять, с кем заключается договор. Раз не проявили должную осмотрительность, расплачивайтесь за это.

Проиграв суды с ИФНС, ТТК подала в суд на своего подрядчика, из-за которого и случилась вся эта заваруха. В иске указано, что контрагент вел себя недобросовестно на всех этапах и ввел заказчика в заблуждение: представил, в частности, недостоверные сведения о работниках и нарушил условие договора о выполнении работ своими силами, передает «Интерфакс».

Но увы. Суды не поддержали ТТК, заявив, что надо было быть более осмотрительными при выборе контрагента.

Между тем в известном письме ФНС о применении статьи 54.1 НК (№ БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021) указано на возможность взыскания налоговых убытков налогоплательщиков с контрагентов, виновных в их причинении.

ТТК направила жалобу в Верховный суд, в которой заявляет, что занятая судами позиция, возлагая риски и негативные последствия на добросовестных налогоплательщиков.

Эта жалоба передана на рассмотрение СКЭС ВС. Заседание запланировано на 2 сентября.