Бухгалтеры делятся впечатлениями о новой электронной подписи от налоговиков и ее применении. Оказывается, получить быстро, но при работе с ней есть свои заморочки с установкой.
Новую ЭП от ФНС обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:
«Коллеги, приветствую! Кто-нибудь уже оформлял ЭЦП в ФНС? Где покупали токен и как выбирали? Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста».Кто-то отметил, что купить токен можно у любого оператора электронного документооборота:
«Токен можно купить у оператора ЭДО. Вроде не проблема».
Другие же сказали, что покупали у СБИСа:
«СБИС продает, по 900 руб.».Один комментатор подробно рассказал, что из себя представляет токен и какие они бывают в отношении Крипто Про:
«Их два вида, с Крипто Про на борту и без него. С Крипто Про стоит брать, если нет лицензии на Крипту своей. Тогда дистрибутив скачать только надо ,а лицензию он потянет из ключа.
Без Крипто Про дешевле в 2 раза, и брать стоит, когда есть своя лицензия на ПК, но это привязка к конкретному ПК. С Криптой токен брать интереснее, на любом ПК будет работать, ну с определёнными настройками».Эта информация заинтересовала многих.
А кто-то рассказал сам процесс получения и установки:
«Оформляли, взяла старый ру-токен, на него и записали. Только смысл в этом?
Попробовала зарегистрировать личный кабинет юр. лица в ИФНС — танцы с бубнами. Сама не справилась, делал сисадмин и не быстро.Но при попытке получить из ИФНС хотя бы выписку выяснилось, что на их сайте проблемы. А чтобы сдать отчетность всё равно надо заключать договор с Тензором/Контуром».
Но, оказывается, для записи электронной подписи не обязательно нужны действующие сертификаты, а также отдельный токет для каждой ЭП. Эта информация выяснилась в ходе обсуждения.
- «Нормальный ключ, получил на три фирмы за 20 минут, изменения с ним провел для фирмы, ЛК для всех зарегистрировал, стоит, работает не хуже СБИСовских. От копирования защита на нем стоит лишь жаль...».
- «Вы все три на один токен записали?».
- «Я хотел, но налоговик настоял на 3 из 3. Но сказал, что хоть 30 на один. Старые банковские подошли, 2 — Открытие и 1 — УБРиР».
Ну и куда же без насмешек. А реально, что будет с сайтом ФНС, если все разом на него зайдут для сдачи отчетности?
- «Без сертификатов?».
- «С мертвыми».