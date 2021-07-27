Бухгалтеры делятся впечатлениями о новой электронной подписи от налоговиков и ее применении. Оказывается, получить быстро, но при работе с ней есть свои заморочки с установкой.

Новую ЭП от ФНС обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, приветствую! Кто-нибудь уже оформлял ЭЦП в ФНС? Где покупали токен и как выбирали? Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста».

Кто-то отметил, что купить токен можно у любого

«Токен можно купить у оператора ЭДО. Вроде не проблема».

Другие же сказали, что покупали у СБИСа:

«СБИС продает, по 900 руб.».

Один комментатор подробно рассказал, что из себя представляет токен и какие они бывают в отношении Крипто Про:

«Их два вида, с Крипто Про на борту и без него. С Крипто Про стоит брать, если нет лицензии на Крипту своей. Тогда дистрибутив скачать только надо ,а лицензию он потянет из ключа.

Без Крипто Про дешевле в 2 раза, и брать стоит, когда есть своя лицензия на ПК, но это привязка к конкретному ПК. С Криптой токен брать интереснее, на любом ПК будет работать, ну с определёнными настройками».

Эта информация заинтересовала многих.

А кто-то рассказал сам процесс получения и установки:

«Оформляли, взяла старый ру-токен, на него и записали. Только смысл в этом?

Попробовала зарегистрировать личный кабинет юр. лица в ИФНС — танцы с бубнами. Сама не справилась, делал сисадмин и не быстро.

Но при попытке получить из ИФНС хотя бы выписку выяснилось, что на их сайте проблемы. А чтобы сдать отчетность всё равно надо заключать договор с Тензором/Контуром».

Но, оказывается, для записи электронной подписи не обязательно нужны действующие сертификаты, а также отдельный токет для каждой ЭП. Эта информация выяснилась в ходе обсуждения.

«Нормальный ключ, получил на три фирмы за 20 минут, изменения с ним провел для фирмы, ЛК для всех зарегистрировал, стоит, работает не хуже СБИСовских. От копирования защита на нем стоит лишь жаль...».

«Вы все три на один токен записали?».

«Я хотел, но налоговик настоял на 3 из 3. Но сказал, что хоть 30 на один. Старые банковские подошли, 2 — Открытие и 1 — УБРиР».

«Без сертификатов?».

«С мертвыми».

Ну и куда же без насмешек. А реально, что будет с сайтом ФНС, если все разом на него

«Интересно, сколько продержится в рабочем состоянии сайт ФНС, если люди массово кинутся сдавать через него отчетность? Думаю, недолго».