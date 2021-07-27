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Сокращаемый работник получил выходное пособие, а после согласился на перевод. Перевести — можно, а вернуть деньги — нет

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Рубрика Трудовое право
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Выходное пособие, выплаченное при сокращении, нельзя удержать с работника в дальнейшем. Даже если в последней день работы он согласился на перевод на другую должность, а работодатель оформил такой перевод.

Такое решение вынес ВС в определении от 21 июня 2021 № 78-КГ21-22-К3.

Скачать определение можно тут.

В компании производилось сокращение штата. Сотруднику было предложено перейти на другую должность, но он отказался. В связи с этим организация выплатила ему компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие.

Однако в последний рабочий день сотрудник передумал и все же согласился на перевод. Через месяц работодатель обратился к сотруднику с просьбой о возврате перечисленных сумм выходного пособия.

Работник отказался их возмещать и уволился по собственному желанию. Компания подала в суд.

Суд первой инстанции отметил, что работник не должен возмещать никакие деньги работодателю, а апелляция и кассация встали на сторону компании.

ВС поставил точку в данном вопросе. Работник не должен возмещать работодателю ранее выплаченное выходное пособие.

С работника нельзя требовать возместить заработную плату и иные выплаты, которые были выплачены как средства к существованию. Исключение — невыполнение работником своих трудовых обязанностей или счетная ошибка.

То, что работник передумал и решил перейти на другую должность, не является причиной для возврата полученного выходного пособия.

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