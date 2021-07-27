❗ Поменяют форму 6-НДФЛ

Поправки внесут в приказ ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Проект был опубликован сегодня на федеральном портале.

Это связано с изменениями в 23 главу НК, в соответствии с которыми предусматривается зачет налога на прибыль, исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных российской организацией, при определении суммы НДФЛ, которая подлежит уплате в отношении доходов налогоплательщика НДФЛ, признаваемого налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой российской организации пропорционально доле такого участия.

В частности, в раздел 2 формы 6-НДФЛ включена новаядля указания суммы налога на прибыль организаций, подлежащейТакже специальное поле для указания этой суммы появится в Справке о доходах и суммах налога физлица.

Кроме того, в разделе 2 вводятся новые поля 121 и 142.

В поле 121 нужно будет указывать общее количество высококвалифицированных специалистов, которым в отчетном периоде начислен доход.

В поле 142 будут отражаться суммы исчисленного налога на доходы по трудовым договорам и договорам ГПХ нарастающим итогом с начала налогового периода.

Порядок заполнения расчета 6-НДФЛ будет дополнен новыми кодами отчетных периодов: