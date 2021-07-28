Работодатель может сократить отстраненного непривитого сотрудника

Если в компании было принято решение о сокращении штата, то сократить можно даже отстраненного из-за отказа от вакцинации против ковида сотрудника.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Не важно, отстранен работник или нет. Если в компании планируется сокращение, то под него может попасть любой работник.

Главное — правильно оформить само сокращение и заранее оповестить сотрудников, на которых оно будет распространено.

Как правильно оформляется сокращение:

издается приказ о сокращении численности или штата;

направляется сообщение о предстоящем сокращении в ЦЗН (за 2 месяца до начала сокращения);

уведомляется под роспись каждый сотрудник (за 2 месяца до начала сокращения);

вручается уведомление сокращаемым работникам о вакантных должностях для перевода;

при отказе от перевода, в последний день работы производится полный расчет с сотрудником и отдается бумажная трудовая книжка или СТД-Р (если электронная трудовая).