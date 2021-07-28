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Компаниям надо применять ККТ при уступке требований, только если цена уступки больше цены требования

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Рубрика Кассовые операции
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Минфин разъяснил, когда компаниям надо применять ККТ при уступке требований. Если право первоначального кредитора переходит к новому в том же объеме и на тех же условиях, то применять ККТ не нужно. А если цена уступки выше — надо.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 16.07.2021 № 30-01-15/57180.

Применять ККТ надо при продаже товаров, работ, услуг или имущества. В том числе при предоставлении или погашении займов или при зачете или возврате авансов и предоплат.

А вот в ситуации с уступкой права требования по-другому. Обязанность применения кассовой техники зависит от цены договора уступки.

Применять ККТ не надо, если цена договора уступки права требования передается в первоначальном объеме и на тех же условиях.

А если цена по договору уступки выше цены требования, то применять ККТ надо. Но только на разницу превышения.

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