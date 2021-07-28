Оплата лечения ковида работника не облагается НДФЛ и страховыми взносами, даже если оно не входило в ДМС. Но есть исключения

По НК работодатель имеет право оплачивать лечение своих сотрудников, в том числе при ковиде. Облагать эту сумму НДФЛ не надо, если лечение оплачено после уплаты налога на прибыль.

Взносы платить тоже не надо. Исключение — договор ДМС на срок менее года или отсутствие такого вида лечения в перечне ДМС.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 29.06.2021 № 03-04-06/51279.

Если работодатель оплатил медуслуги своих работников, то он не не исчисляет и не удерживает НДФЛ.

Но только в том случае, если деньги на оплату были выделены с оставшейся в распоряжении прибыли после уплаты налога на прибыль.

В отношении страховых взносов ситуация более запутанная. Если лечение входит в ДМС, то страховые взносы не уплачиваются, если срок договора ДМС не менее года.

Минфин ответил следующим образом:

«В случае если лечение (реабилитация) работников от коронавирусной инфекции проводилось на основании дополнительного соглашения к договору ДМС, заключенному на срок не менее года, или нового договора ДМС, который также был заключен на срок не менее года, то суммы платежей организации не подлежат обложению страховыми взносами».

То есть, организации надок договору ДМС илисроком не менее одного года. Только тогда страховые взносы с суммы лечения платить не придется.

В противном случае, в том числе без заключения допсоглашения к договору ДМС, компания должна будет уплатить страховые взносы.