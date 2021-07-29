Получателям алиментов по нотариальному соглашению не положено новое пособие для одиноких родителей

С 1 июля ПФР начал принимать заявления на выплаты для одиноких малоимущих родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 16 лет.

В числе получателей — разведенные родители, когда по суду назначены алименты.

Но иногда родители мирно договариваются без судов. В этом случае они составляют нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов.

Этот документ имеет силу исполнительного листа, о чем сказано в Семейном кодексе

Между тем в Федеральном законе № 81-ФЗ от 19.05.1995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» сказано, что новое пособие назначается родителю ребенка с 8 до 16 лет, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

То есть никакие другие документы по алиментам, кроме решения суда, не котируются.

Разъясняя эту норму, ПФР сообщает, что иных форм документов законом не предусмотрено. Нет решения суда — нет пособия.

Таким образом, чтобы получать пособие, надо подать в суд на отца ребенка и получить судебное решение об алиментах.