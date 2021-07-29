Сергей Миронов: индексация зарплат не спасет людей от нищеты

Проблема с падением доходов граждан настолько запущена, что предложение обязать работодателей индексировать зарплаты по официальной инфляции не даст эффекта, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Доходы граждан падают уже лет семь и достигли уровня кризисного 2009 года. Если начать индексировать зарплаты по официальной инфляции, которую нам рисует Росстат, никакого эффекта не будет. Проблему нищенских зарплат надо решать радикально через повышение МРОТ до реальных величин — до 50-60 тысяч рублей», — сказал он.

Напомним, ранее федерация профсоюзов в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» предложила обязать работодателей ежегодно индексировать зарплату в соответствии с инфляцией.

Между тем Миронов напомнил, что обязанность работодателя регулярно индексировать зарплаты уже отражена в Трудовом кодексе, но эта норма не работает.

«Ни правительство, ни профсоюзы годами ничего с этим не делают. Но теперь вдруг они озаботились индексацией зарплат и, может быть, что-то предложат через три года. Держи карман шире!» — заявил Сергей Миронов.

Политик также отметил, что сейчас 10 % работников получают менее 15 000 рублей, а 50 % людей — менее 30 000 рублей.

«Неужели кто-то всерьез думает, что проблему нищеты и бедности работающих можно решить, подняв эти унизительные зарплаты на 5-7%? Я уже не говорю о том, что расчеты Росстата занижают реальную инфляцию в два раза. Время для простых решений было упущено много лет назад. Пора радикально поднимать МРОТ», — констатировал лидер «СР».