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За арендованный участок земли не надо платить налог

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Рубрика Земельный налог
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Если земельный участок находится в аренде, это исключает его налогообложение у арендатора.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-21/5125@ от 21.07.2021. Основание — пункт 1 статьи 388 НК.

В нем сказано, что налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физлица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

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