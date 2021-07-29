За арендованный участок земли не надо платить налог

Если земельный участок находится в аренде, это исключает его налогообложение у арендатора.
Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-21/5125@ от 21.07.2021. Основание — пункт 1 статьи 388 НК.
В нем сказано, что налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физлица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
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