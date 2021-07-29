Бухгалтеры в восторге от личных консультаций экспертов «Клерка»

На днях мы запустили сервис «Консультации». В нем подписчики «Клерк.Премиума» могут задавать неограниченное количество вопросов нашему пулу экспертов.
Чем круты «Консультации»? Вам больше не надо гуглить ответы на рабочие форумы, вылавливать знающих экспертов в сети или заказывать консультации у налоговых консультантов. Все ответы дадим вам на «Клерке». Это намного дешевле, чем нанимать консультантов.
За всего 4 для работы сервиса нам задали десятки вопросов. Отзывы идут исключительно положительные. Нам очень приятно: классно делать продукт, который востребован и ценится.
Вот, например, наш ведущий эксперт Надежда Камышева дала ответ по сложной и новой теме прослеживаемости товаров. Реакция юзера соответствующая.
Такие отзывы уже носят массовый характер.
Приходите к нам задавать вопрос. Ответим в течение дня (обычно даже быстрее). Да, неограниченное количество раз, да на любые темы по налогам, учету, праву. Чтобы подключить "Консультации", оплатите тариф "Премиум" по кнопке ниже. Кроме ответов на вопросы, вам также станут доступны десятки онлайн-курсов (с сертификатами ИПБ России) и эксклюзивные статьи (которые для неподписчиков закрыты). Пока держим скидку, в августе повышение цены.