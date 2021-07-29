Бухгалтеры в восторге от личных консультаций экспертов «Клерка»

На днях мы запустили сервис «Консультации». В нем подписчики «Клерк.Премиума» могут задавать неограниченное количество вопросов нашему пулу экспертов.

Чем круты «Консультации»? Вам больше не надо гуглить ответы на рабочие форумы, вылавливать знающих экспертов в сети или заказывать консультации у налоговых консультантов. Все ответы дадим вам на «Клерке». Это намного дешевле, чем нанимать консультантов.

За всего 4 для работы сервиса нам задали десятки вопросов. Отзывы идут исключительно положительные. Нам очень приятно: классно делать продукт, который востребован и ценится.

Вот, например, наш ведущий эксперт Надежда Камышева дала ответ по сложной и новой теме прослеживаемости товаров. Реакция юзера соответствующая.

Такие отзывы уже носят массовый характер.