Публичный участок с арендой более пяти лет можно сдать в субаренду без разрешения арендодателя

Организация, которая арендует публичный участок у органов власти, может сдать его в субаренду без согласия арендодателя. Но только при условии, что срок договора аренды пять или более лет.

Причем что указано в договоре публичной аренды - не важно.

ВС в определении от 22.07.2021 № 305-ЭС21-4791 встал на сторону арендатора и сказал, что сдавать в субаренду публичные участки можно, если срок договора более пяти лет. Даже если в самом договоре прописана обязанность арендатора получить согласие арендодателя.

Скачать определение ВС можно тут.

Суть дела: организация заключала договор аренды публичного земельного участка на срок 49 лет. В договоре было прописано, что субаренда возможно только с согласия администрации.

Спустя почти 8 лет после заключения договора аренды компания направила администрации письменную просьбу о возможности сдачи в субаренду открытой местности и нежилых помещений. Но получила отказ.

ВС отметил, что при заключении договора аренды общественного участка земли сроком на пять или более лет, арендатор имеет право без согласия арендодателя предоставлять участок в субаренду:

«Арендатор по договору аренды земельного участка на срок более пяти лет имеет более широкий объем прав, ограничение которых не допускается договором».

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