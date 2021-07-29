Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📝 Работодатели больше не будут выдавать увольняемому справку о среднем заработке. Но есть и исключения

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

Увольняемому сотруднику не надо будет выдавать справку о среднем заработке для ЦЗН. Исключение — декретницы и работники, которые более трех месяцев получали доход, необлагаемый взносами.

Такие справки нужны для оформления пособия по безработице. 

Минтруд предложил изменить правила оформления пособия по безработице в отношении подтверждения среднего заработка. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

То есть для получения пособия по безработице больше не надо брать справки о среднем заработке при увольнении. Суммы заработка будут запрашиваться напрямую в ПФР.

Но есть и исключение.

У работодателя надо будет взять справку, если сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Или же доход не облагался пенсионными взносами. Например, работник находился на больничном более трех месяцев.

Постановление Минтруда от 12.08.2003 № 62, которым сейчас регулируется порядок исчисления среднего заработка для пособий по безработице, будет признано утратившим силу.

Перечень доходов, не облагаемых взносами, утвержден ст. 422 НК.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить