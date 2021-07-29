📝 Работодатели больше не будут выдавать увольняемому справку о среднем заработке. Но есть и исключения

Увольняемому сотруднику не надо будет выдавать справку о среднем заработке для ЦЗН. Исключение — декретницы и работники, которые более трех месяцев получали доход, необлагаемый взносами.

Такие справки нужны для оформления пособия по безработице.

Минтруд предложил изменить правила оформления пособия по безработице в отношении подтверждения среднего заработка. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

То есть для получения пособия по безработице больше не надо брать справки о среднем заработке при увольнении. Суммы заработка будут запрашиваться напрямую в ПФР.

Но есть и исключение.

У работодателя надо будет взять справку, если сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Или же доход не облагался пенсионными взносами. Например, работник находился на больничном более трех месяцев.

Постановление Минтруда от 12.08.2003 № 62, которым сейчас регулируется порядок исчисления среднего заработка для пособий по безработице, будет признано утратившим силу.

Перечень доходов, не облагаемых взносами, утвержден ст. 422 НК.