Каждый второй бухгалтер пользуется только одной программой ЭДО

50% выбирают и пользуются только одним оператором электронного документооборота. А около 10% опрошенных предпочитают подписывать все на бумаге.

Такие результаты показал опрос читателей «Клерка»...

и подписчиков «БУХ! Молнии».

Таким образом, каждый второй бухгалтер выбирает себе одну программу ЭДО. Примерно 26% в совокупности — двух операторов. Мало кто подключает всех операторов.

А вот около 10% опрошенных ответили, что вообще не пользуются электронным документооборотом. Предпочитают подписывать все документы только на бумаге.

Но были и те, кто прокомментировал свой ответ и выбор:

«По рынку наших поставщиков быстро поняла, что они разделились на СБИС и Контур, поэтому установила обоих операторов. Всех остальных подключаю через роуминг Контур, т.к является основным всё-таки для нас.

И да, по монополистам, по которым успела подключить роуминг,чтобы документы поступали в СБИС без проблем или не дублировались, как минимум. Проблем с этимпо заявке оператору это делается быстро и просто.

И да, монополисты недолюбливают роуминг :-).

Были какие-то косячки иногда, видимо, из-за ихк операторам или документам, не знаю. Остальные (обычные) поставщики нормально переваривают роуминг».