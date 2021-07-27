🔃 Компании могут работать с любым количеством операторов по ЭДО

Количество операторов по ЭДО не ограничено. Компания может работать с одним или со всеми одновременно.

Такой вопрос обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день! Подскажите, пользуется ли кто 2 операторами ЭДО, можно ли так работать? У нас Астрал, у клиентов процентов 80 СБИС, каждый раз заполнять заявление на роуминг, просить у клиентов прислать идентификатор, многие вообще не могут понять что мы от них хотим, очень неудобно и не всегда получается.

Позвонила в СБИС, хочу там ЭДО подключить тоже, они говорят, что нам надо отказаться от роуминга в Астрале и вообще от ЭДО в Астрале. И все доки только в СБИС будут приходить.

Вот что за бред. Может, кто сталкивался с таким?».

Друзья, не забываем пройти опрос.

Все без исключения отмечают, что работать можно с любым количеством операторов ЭДО. Кто-то работает с двумя:

«Мы работаем с двумя операторами. Астрал и СБис. Сбис подключали на год позже. Никаких требований они не выставляли. Это что то новенькое».

А другие — сразу с четырьмя:

«Астрал, Диадок, Сбис, Эдисофт. Из Сбис мечтаем уйти, были проблемы совместимости».

А кто-то отметил, что он пользуется всеми возможными, так как не любит роуминг:

«Не, можно через всех получать документы и от роуминга отказаться. Я вообще роуминг не подключаю, он вечно кривой».

Роуминг ЭДО — это функция обмена документами между контрагентами, которые зарегистрированы у разных операторов электронного документооборота.

Но были и те, кто отметил, что проще выбрать одного оператора ЭДО и нормально настроить роуминг: