🔃 Компании могут работать с любым количеством операторов по ЭДО

Количество операторов по ЭДО не ограничено. Компания может работать с одним или со всеми одновременно.
Такой вопрос обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:
«Добрый день! Подскажите, пользуется ли кто 2 операторами ЭДО, можно ли так работать? У нас Астрал, у клиентов процентов 80 СБИС, каждый раз заполнять заявление на роуминг, просить у клиентов прислать идентификатор, многие вообще не могут понять что мы от них хотим, очень неудобно и не всегда получается.
Позвонила в СБИС, хочу там ЭДО подключить тоже, они говорят, что нам надо отказаться от роуминга в Астрале и вообще от ЭДО в Астрале. И все доки только в СБИС будут приходить.
Вот что за бред. Может, кто сталкивался с таким?».
Друзья, не забываем пройти опрос.
Все без исключения отмечают, что работать можно с любым количеством операторов ЭДО. Кто-то работает с двумя:
«Мы работаем с двумя операторами. Астрал и СБис. Сбис подключали на год позже. Никаких требований они не выставляли. Это что то новенькое».
А другие — сразу с четырьмя:
«Астрал, Диадок, Сбис, Эдисофт. Из Сбис мечтаем уйти, были проблемы совместимости».
А кто-то отметил, что он пользуется всеми возможными, так как не любит роуминг:
«Не, можно через всех получать документы и от роуминга отказаться. Я вообще роуминг не подключаю, он вечно кривой».
Роуминг ЭДО — это функция обмена документами между контрагентами, которые зарегистрированы у разных операторов электронного документооборота.
Но были и те, кто отметил, что проще выбрать одного оператора ЭДО и нормально настроить роуминг:
«Отправляли/получали через 1С.ЭДО Такском, СБИС, Контур. От первого в конце концов отказались (не удобно), от последнего отказались (дороже). По СБИС нормально роуминг со всеми настраивается, без заполнения кучи заявлений, только с теми, кто в Астрале затруднения, потому что роуминг с ними настраивается только если они настраивают. В принципе, не удобно работать в разных системах, но возможно, разные идентификаторы ЭДО будут».