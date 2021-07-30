НДС на продукты и детские товары предлагают снизить с 10 до 5 %

Сократить ставку НДС с 10 % до 5 % на социально значимые товары и продукты питания предлагают депутаты «Справедливой России». Подготовленный ими законопроект направлен для отзыва в Правительство.

«Мы предлагаем создать реальный механизм для снижения цен на широкий перечень самых разных товаров. Причем сделать это нужно на законодательном уровне путем внесения поправок в НК, а не отдавать на откуп нормативно-правовых актов и решений чиновников», — прокомментировал инициативу Сергей Миронов.

Речь идет о таких товарах как мясо, молоко, масло, яйца, фрукты, хлеб, макароны, одежда и игрушки для детей, книги, журналы, лекарства и медицинские изделия.

Выпадающие доходы бюджета из-за снижения ставки налога можно компенсировать в результате введения прогрессивной шкалы налогообложения, повышения налогов в сфере добычи нефти и газа, повышения эффективности госзакупок, таможенных сборов и ряда других мер, считают в «СР».