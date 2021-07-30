Деятельность столичного общепита может не восстановиться, если будет новая волна пандемии

Компании общественного питания в Москве смогут поднять доходы только в сентябре-октябре. Но только при условии, что не будет новой волны пандемии ковида.

Прогнозы в отношении деятельности общепита ставить рано.

Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Как он отметил, деятельность ресторанов восстановится только в сентябре-октябре. Сейчас многие москвичи уехали в отпуск, поэтому ждать большой выручки не стоит.

И то этот прогноз ненадежен:

«Но в сентябре мы ждем и новую волну, поэтому <...> боюсь, что прогнозы сейчас строить — дело неблагодарное. Если не будет волны, то сентябрь-октябрь — это будет восстановление, если волна будет — то это будет еще один непонятный этап», — сказал Миронов.

Цитата по «ТАСС».