Деятельность столичного общепита может не восстановиться, если будет новая волна пандемии

Компании общественного питания в Москве смогут поднять доходы только в сентябре-октябре. Но только при условии, что не будет новой волны пандемии ковида.
Прогнозы в отношении деятельности общепита ставить рано.
Об этом рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.
Как он отметил, деятельность ресторанов восстановится только в сентябре-октябре. Сейчас многие москвичи уехали в отпуск, поэтому ждать большой выручки не стоит.
И то этот прогноз ненадежен:
«Но в сентябре мы ждем и новую волну, поэтому <...> боюсь, что прогнозы сейчас строить — дело неблагодарное. Если не будет волны, то сентябрь-октябрь — это будет восстановление, если волна будет — то это будет еще один непонятный этап», — сказал Миронов.
Цитата по «ТАСС».