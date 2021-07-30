👉 Отсутствие на работе из-за ожидания ПЦР-теста не является прогулом

Сотрудник не вышел на работу из-за того, что ждет результатов ПЦР-теста. Работодатель не имеет права привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф разъяснил, как надо относится к отсутствию на работе сотрудников из-за ожидания результата теста на ковид.

Если работодатель потребовал сделать ПЦР-тест, то период ожидания результатов не является прогулом.

Это является требованием санитарных мер, а значит, работник отсутствовал на работе по уважительной причине. Привлечь его к дисциплинарной ответственности нельзя.