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Сотрудника можно уволить, если он представил фальшивый аттестат об образовании. Даже если потом прошел обучение

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Рубрика Трудовые отношения
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Если работодатель выяснил, что при трудоустройстве сотрудник представил поддельный документ об образовании, то его можно уволить. Даже если в дальнейшем обучение все же было пройдено, а диплом — получен.

Но только при условии, что для работы в этой должности необходимо подтвердить свою профессиональность дипломом, например, для преподавателей.

Такой вывод сделал Девятый КСОЮ в определении от 04.02.2021 № 88-736/2021.

Суть дела: при трудоустройстве в детскую спортивную школу тренер представил фальшивый диплом (был отчислен из университета). В дальнейшем работник все же прошел обучение.

Но даже этот факт не повлиял на решение суда.

Главное — факт предоставления подложного документа об образовании. При условии, что при трудоустройстве должны быть соблюдены квалификационные требования.

Суд отметил, «то обстоятельство, что на момент увольнения <...> уже получил необходимое образование и соответствовал по квалификационным требованиям занимаемой должности», не имеет значения при увольнении работника.

Скачать определение можно тут.

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