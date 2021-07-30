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Покупатели через мобильное приложение могут не только жаловаться на невыдачу чека, но и получать кэшбэк

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Рубрика Кассовые операции
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Налоговики обновили мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России», через которое люди смогут пожаловаться на ошибки в чеке или на его невыдачу. А еще получать кэшбэк.

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Об этом рассказал замначальника управления оперативного контроля ФНС России Александр Сорокин:

«Обновленное мобильное приложение для iOS и Android позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кешбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Также пользователи могут участвовать в акциях и розыгрышах партнеров, которые отражаются в разделе „Лента“», — отметил замначальника.

Для проверки чека в приложении надо отсканировать камерой телефона QR-код. По нему можно будет сообщить об ошибках в сумме или иных нарушениях. Данные чека можно также ввести вручную.

Если продавец не выдал чек, то жалобу можно отправить также через приложение.

Как отметил Сорокин, в приложении можно также хранить свои чеки, необходимые для налогового вычета:

«В мобильном приложении можно хранить собственные кассовые чеки, отслеживать расходы на покупки (в том числе подотчетных лиц), вести электронный семейный бюджет. Также оно позволяет удобно прикреплять кассовые чеки к декларации при заявлении налогового вычета», — рассказал Сорокин.

Зарегистрироваться в приложении можно:

  • по номеру телефона;
  • через учетную запись Госуслуг.
Пользователи, зарегистрировавшиеся по номеру телефона, могут только подать жалобу и проверить чек.

А те, кто зарегистрировался через Госуслуги, смогут получать ответы на свои жалобы, а также выступать свидетелями при выявлении кассовых нарушений.

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