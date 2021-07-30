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Сооснователь пирамиды Финико Кирилл Доронин доставлен в суд

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Рубрика Экономические преступления
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МВД задержало одного из основателей финансовой пирамиды Финико Кирилла Доронина. Сейчас его доставили в Вахитовский районный суд Казани.

Об этом сообщили в «БИЗНЕС Online». На него возбуждено уголовное дело по проверке УЭБиПК за мошенничество в крупных размерах.

В МВД поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков, предварительный ущерб — 70 млн рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы Финико привлекала людей вкладывать деньги в игры на фондовых рынках, рынках криптовалюты и других торговых площадках. При этом обещая выплачивать ежемесячные проценты по вкладам. Однако никакой инвестиционной деятельностью компания не занималась.

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