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С безвозмездной господдержки бизнеса налог на прибыль платить не нужно

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Рубрика Налог на прибыль
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Недавно пополнился перечень доходов, которые у субъектов МСП не облагаются налогом на прибыль. Речь идет о безвозмездно полученных услугах.

Поправки внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ и применяются задним числом — с 1 января 2019 года.

На основании пп.61 п.1 ст. 251 НК не подлежат налогообложению услуги, работы, имущественные права, полученные безвозмездно:

  • от органов государственной власти;
  • от органов местного самоуправления;
  • от корпорации МСП и ее дочерних обществ;
  • от организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с законом № 209-ФЗ в рамках поддержки МСП;
  • от организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта ;
  • от юрлиц и физлиц, если оплата осуществляется вышеназванными структурами по поддержке бизнеса.

При этом указанные работы, услуги, имущественные права должны осуществляются в соответствии с федеральным, региональным, или местным законом.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/10467@ от 26.07.2021.

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