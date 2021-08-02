С безвозмездной господдержки бизнеса налог на прибыль платить не нужно

Недавно пополнился перечень доходов, которые у субъектов МСП не облагаются налогом на прибыль. Речь идет о безвозмездно полученных услугах.
Поправки внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ и применяются задним числом — с 1 января 2019 года.
На основании пп.61 п.1 ст. 251 НК не подлежат налогообложению услуги, работы, имущественные права, полученные безвозмездно:
- от органов государственной власти;
- от органов местного самоуправления;
- от корпорации МСП и ее дочерних обществ;
- от организаций, включенных в единый реестр организаций инфраструктуры поддержки в соответствии с законом № 209-ФЗ в рамках поддержки МСП;
- от организаций, осуществляющих функции по поддержке экспорта ;
- от юрлиц и физлиц, если оплата осуществляется вышеназванными структурами по поддержке бизнеса.
При этом указанные работы, услуги, имущественные права должны осуществляются в соответствии с федеральным, региональным, или местным законом.
Такое разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/10467@ от 26.07.2021.