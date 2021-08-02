Встречаем новый формат фискальных документов ФФД 1.2. Бесплатный вебинар

С 6 августа 2021 года при регистрации/перерегистрации онлайн-касс продавцам маркированных товаров можно использовать только фискальные накопители, которые поддерживают работу в новом формате фискальных документов — ФФД 1.2.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новый формат фискальных документов: что поменяется в чеках, ФН, кассах». Он пройдет 4 августа, начало в 11:00 по Москве.

Новая версия ФФД меняет реквизиты чеков. Кроме того, появляются дополнительные требования к использованию онлайн-касс при работе с маркировкой. На вебинаре разберёмся во всех нюансах перехода на новый формат и научимся пробивать чеки с новыми реквизитами.

Спикер — Сергей Кичагин, генеральный директор БИФИТ Касса.

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