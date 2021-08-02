А могут ли наказать налоговики, если впрямую сказать, что будешь вести деятельность без ИП?

Налоговики спорят, как им наказать бывшего ИП, который решил вести деятельность вообще без регистрации. Или только с привлечением МВД?

Вот такой интересный пост мы подглядели у налоговиков.

Как правильно отметили, камеральщики ничего сделать не могут. А вот если оперативный отдел — то добро пожаловать с проверкой. Привлекать МВД не надо будет.

А кто-то сказал, что можно проверять через сайт грузоперевозок. И то на наличие деятельности.

Другие посоветовали, если уж сильно вывел из себя бывший ИП, обратиться с запросами в страховую и МВД.

Но, как правильно отметил один участник группы, а стоит ли это того? Дел — много, а вывод — просто наказать человека?

И то сильно по кошельку бывшего ИП не ударит такое наказание.

А вы бы сказали напрямую налоговикам, что будете продолжать вести деятельность, но уже без регистрации?