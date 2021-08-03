🏦 ИП долго открывала счет, но закрывала его — еще дольше

Для ведения бизнеса предприниматель решила открыть счет в банке ВТБ. Хотя сделала это зря. Счет открывался долго, а закрыть его, оказалось, еще тяжелее.

Об этом сообщила пользователь сайта Банки.ру.

Открыть счёт ИП решила в ВТБ, так как было очень заманчивое предложение. Обещали выдать дополнительно корпоративную карту. По готовности — сразу позвонить. А данные для входа в личный кабинет, сказали, пришлют на следующий день.

«Приходит письмо от банка далеко не на следующий день, как было обещано, инструкций по работе в личном кабинете нет, ничего нет. По корпоративной карте — тишина».

Понятное дело, предпринимателю надо вести деятельность, а не ждать открытия счета. Поэтому был открыт расчетный счет в другом банке для работы.

В итоге, она решила закрыть расчетный счет в ВТБ. Поехала в банк, написала заявление на закрытие счета и «10 раз спросила (наученная опытом открытия) точно закроется?». Оператор ответил, что все будет хорошо, проблем не возникнет.

Но, как обычно, не все так просто. Прошло полгода и, вуаля, пришло СМС, что банк произведет списание за корпоративную карту.

«Звоню. Спрашиваю. А мне говорят, что и счёт у меня открыт и карта есть. Едьте в офис, разбирайтесь».

Тогда она решила не ехать в офис, а написать отзыв на сайте Банки.ру.

Ответ сотрудника стандартный — направить электронное письмо.

После этого с предпринимателем связалася управляющий офиса. Потерянное заявление нашли:

Но, самое обидное, что это не единственный случай и не единственный банк.

Даже в нашей редакции один сотрудник месяц отключал СМС-информирование в Альфа-банке. До тех пор, пока не списались деньги за месячное обслуживание. Из-за чего — жалоба на сайте и последующее отключение услуги.

А другой работник — полгода назад подал заявление на расторжение договора, но счет все еще не закрыли. Придется писать заявление повторно.

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