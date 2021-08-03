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Работодатель передает в ФСС реестр на больничные. Другие документы не нужны

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Рубрика Больничные
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Реестра сведений, который компании передают в ФСС в рамках системы прямых выплат, вполне достаточно для назначения и выплаты сотрудникам больничных.

На основании положения, утвержденного постановлением Правительства от 30.12.2020 № 2375 после получения от страхователя документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия, либо реестра сведений ФСС в течение 10 календарных дней со дня их получения принимает решение о назначении и выплате пособия.

Отделение ФСС по Москве в письме № 12-19/5020-11965л от 06.07.2021 пояснило, что при предоставлении страхователем реестра сведений в электронной форме, направление дополнительных документов не требуется.

При проверке реестра, в случае выявления территориальным органом ФСС, сведений не в полном объеме, направляется извещение о предоставления недостающих документов (сведений).

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