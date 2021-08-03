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Легко ли бухгалтеру оставить офис и начать работать из дома на себя? И как быстро можно это сделать?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры делятся советами, как уйти в аутсорс и работать из дома. Мнения сошлись в том, что это далеко не быстрый процесс, тем более, если нет подходящих клиентов. А кому-то, наоборот, после такой работы хочется обратно в офис.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Обращаюсь к тем, кто ушёл из найма в свободное плавание и ведёт бухучет дома, набрав достаточное количество ИП и организаций.

Я всё не могу решиться... Вроде и знания есть. Немного напрягает, что сразу не найти адекватных клиентов, но ясно, что уходить надо плавно.

Вопрос: как себя морально чувствуете дома в тишине, без поддержки коллег, без коллектива?Как организуете работу дома?».

В комментариях пишут:

«Я чувствую себя на удаленке великолепно. Но я одна живу. И вообще по характеру интроверт-социопат. У меня мечта работать удаленно на хорошую аутсорсинговую компанию, чтобы только учетными процессами заниматься. Никаких коммуникаций с лишними людьми. Целый день бы сидела первичку колотила и деклы собирала. Кайф же».

Кто-то о минусах пишут:

«Ну плюсы вы знаете, а минусы — вы всегда будете на работе! В вашем „офисе“ не будет уборщицы и общепита. На 8 марта никто не подарит 3 тюльпана, перед Новым годом незачем покупать платье на корпоратив, можно проходить в пижаме целый день, иногда целый день можно молчать, в отчетный период неделю можно не видеть людей».

У кого-то просто смешаный график, два дня офис, остальное — удаленка:

«Я в офис два раза в неделю езжу, дни примерно сама зафиксировала, но я их сама регулирую и время, обычно я в офисе допоздна, пока охранник не выгонит и еще это удобно в плане пробок, еду поздно и дороги пустые, центр Москвы, лето — кайф прям. Остальные дни дома работаю. Мне так очень удобно и другой формат работы уже не мое».

Для кого-то довод против удаленки — дети:

«У меня дети 13 и 6 лет. Работаю на удаленке уже 13 лет. Очень хочу в коллективна 2-3 раза в неделю. Устала от одиночества и вечной Работы. Понятия отпуск не существует. Дома очень тяжело отвлекаться от домашних дел. Порою сижу по ночам в отчётность».

Еще предупредлили, что на удаленку быстро перейти не выйдет:

"Этот переход на удаленку не быстрый период. Для меня это заняло 6 лет. В начале обратился ко мне бывший сотрудник с одной из прошлых работ. Вела учёт у него и его супруги. При этом работала в офисе, работу несколько раз меняла. Эти два клиента была хорошая поддержка в период смены работ. Порыв уйти на работу дома был, но страшновато было.

И только в конце 2019 года, после очередного :"мы прекращаем свою деятельность" я приняла решение что-то менять. Запустила о себе объявления везде где только можно. Троих клиентов нашла в КУБе.

Работать дома нравится, все дети под присмотром. Да иногда работаю ночами. Завела собаку - так как собака нуждается во внимании, а я всегда дома, то это у меня хорошо получается. В коллектив не стремлюсь: 2 часа два раза в неделю нахожу себя в общении среди женщин на занятиях зумбой. А все остальные дни звонки, письма и сообщения не дают скучать по коллективу«.

Вот еще совет как переходить на работу из дома:

«Дома великолепно. Но надо научиться себя организовывать, чтобы в последние дни отчетов не сидеть ночами. Я этому училась несколько месяцев когда-то.

Рецепт простой: встала, умылась, оделась, причесалась, накрасилась и села работать. Далее обед. Потом опять работаешь, как в офисе. Потом постепенно можно ослабить „рамки“ — лишний раз попить чайку, поболтать по телефону, вздремнуть днём и все равно привычка работать уже останется.

Работаю дома с 2005 года. Постепенный переход сейчас единственный вариант — слишком мало платят на удаленке. Нормальные клиенты нарабатываются годами. У меня были периоды, когда 2-3 клиента полностью удаленные и один с посещением офиса 2 раза в неделю, например. Если привыкнуть, работа дома — это замечательно».

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