Сервис налоговиков «Прозрачный бизнес» отказывается выдавать информацию об ИП. Они стали настолько прозрачными?

У налоговиков сегодня, похоже, сбоит сервис «Прозрачный бизнес». Он категорически отказывается выдавать информацию по ИП. При этом по ООО выдает все исправно.

Сбой случайно обнаружила редакция «Клерка». При запросе информации по ИП выдало вот такое:

Причем, пытались вбить разные ИНН, почти по всем одно и то же.

Правда, по одному выдало о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ. Но как об индивидуальном предпринимателе — ни слова.

Видимо, бизнес стал настолько прозрачным, что его уже в сервисах не видно.

Друзья, а как у вас? Получилось найти хоть одного ИП?