Налоговики требуют от упрощенцев декларацию по НДС

Посетительница нашего форума получила из ИФНС уведомление о том, что компания до 26.07 не сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года.

Срок сдачи декларации вышел, и она действительно не сдана, спора нет.

Удивляет другое — компания с момента своего создания много лет применяет УСН и с НДС дела не имеет.

Бухгалтер отправила в ИФНС ответное сообщение о том, что «УСН применяем, в накладных НДС не выделяем, счета-фактуры покупателям не выдаем, товары не ввозим, агентами не являемся, в товариществах не состоим, потому декларацию сдавать не должны».

Бухгалтер интересуется: «Это только нам так „повезло“ или у ФНС очередной сбой?»

Впрочем, нашей читательнице удалось таки дозвониться до ИФНС, где ей сообщили, что такие уведомления автоматически отправлены всем налогоплательщиам (независимо от режима налогообложения), которые не сдали декларации по НДС. И нужно выслать ответ, указав причину несдачи.

Обсуждение происходит в теме форума «Уведомление о несданной декларации».

Добавим, что в последнее время пошли жалобы от упрощенцев, что им начали поступать требования о предоставлении пояснений, в которых ФНС просит предоставить уведомление о переходе на УСН.

Фрагментом такого требования поделился на своей странице в Фейсбуке партнер аудиторской группы «Капитал» Виктор Иваницкий.