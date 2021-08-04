💰 ЦБ запретил банкам брать с физлиц комиссию за пересчет монет. А с бизнеса можно брать плату за прием мелочи?

Недавно ЦБ выпустил разъяснения (письмо № ИН-06-59/38 от 10.06.2021), согласно которым банки не имеют права взимать комиссию за прием и пересчет монет для зачисления на банковские счета.

Потребитель может принести в банк мешок монет и попросить их принять, пересчитать и зачислить соответствующую сумму на указанный им счет.

Не оспаривая такую позицию в отношении операций по приему наличности (в т. ч. монет) от физических лиц, банки, однако, задались вопросом о том, справедлив ли такой подход для бизнеса?

Как сообщает Ассоциация российских банков (АРБ), принимая, пересчитывая и инкассируя денежные средства организаций и ИП, банки несут существенные расходы при совершении такой операции.

Для приема наличности им необходимо:

содержать специальные структурные подразделения, соответствующие требованиям ЦБ по укрепленности и безопасности (клиентские кассы, кассы пересчета);

содержать штат кассиров клиентских касс и штат кассиров кассы пересчета (которые сортируют принимаемую наличность по номиналам, формируют соответствующие пакеты и т.д.);

приобретать специальное оборудование для пересчета наличности (в том числе монет);

нести расходы по сдаче избыточной сформированной наличности в РКЦ (формирование пакетов, перевозка, сдача).

Также банки несут затраты и риски, связанные с обнаружением при инкассировании денежных средств как недостачи наличности, так и неплатежеспособных/поддельных купюр и монет.

Если нельзя взимать плату за прием монет с обычных граждан, то может быть бы с бизнеса можно?

АРБ направила в ЦБ запрос по этому поводу. В письме просят высказать позицию ЦБ по вопросу о допустимости установления банками комиссионного вознаграждения за прием и пересчет наличных денежных средств, в том числе монеты, при оказании услуг по инкассации юрлицам и ИП.

Напомним, ранее мы рассказывали скандальную историю о том, как в банке под разными предлогами отказывались принимать у человека мелкие деньги и даже вызвали полицию, чтобы избавиться от такого неудобного клиента.