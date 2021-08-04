✅Пока формат счетов-фактур не изменят, можно не заполнять некоторые графы

В электронном формате счета-фактуры не предусмотрены некоторые графы, которые сейчас нужны. ФНС разрешила формировать документ без них, пока не внесут поправки в формат.

Напомним, форма счета-фактуры дополнена строкой 5а, а форма корректировочного счета-фактуры — графами 10, 10а и 11.

В строке 5а указываются реквизиты документа об отгрузке. В случае одновременного отражения нескольких отгрузочных документов, в этой строке указываются номера и даты таких документов через разделительный знак «;» (точка с запятой).

В графах 10 и 10а указывается цифровой код и соответствующее ему краткое наименование страны происхождения товара. указанные в графах 10 и 10а счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

В графе 11 указывается регистрационный номер декларации на товары, указанный в графе 11 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура.

При этом в настоящее время в формате корректировочного счета-фактуры не поименованы элементы для отражения информации о стране происхождения товаров и регистрационном номере декларации на товары (кроме регистрационного номера партии товара, подлежащего прослеживаемости) (графы 10, 10а, 11).

До внесения изменений в действующие форматы, счета-фактуры, составленные в соответствии с такими форматами без формирования наименований и значений вышеуказанных элементов, не будут считаться ошибочными. По ним можно применять налоговый вычет.

В письме ФНС также сообщается, что случае формирования УПД (функция «СЧФДОП»), в строке 5а указывается номер и дата УПД.