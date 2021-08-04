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Налоговики создадут новые управления для выплат и вычетов. Но без найма новых сотрудников

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Рубрика Новости ФНС
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Центральный аппарат ФНС разрастется с 26 до 36 управлений. А заместителей у Егорова станет 12 вместо 9. По словам налоговиков, это нужно в том числе для оптимизации получения различных выплат и налоговых вычетов.

Мишустин подписал изменения в ПП № 506 «Об утверждении положения о ФНС».

При этом, все будет в рамках существующего бюджета ведомства. Новых сотрудников для этого набирать не планируют.

Как пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник в Службе, новые тренды порождают новые сервисы и цифровые платформы.

«Поэтому служба разрабатывает новые подходы и решения поставленных государством задач, расширяя линейку своих услуг для граждан, бизнеса и госорганов. В связи с этим функционал и основные направления деятельности ФНС постоянно актуализируются и увеличиваются», — сказал представитель ведомства.

Кроме того, он обозначил текущие задачи, которые стоят перед ФНС, и которые не относятся к администрированию налогов:

«Перед Службой стоят задачи по оптимизации механизма и сокращению сроков получения налоговых вычетов, разработке аналитического сервиса для анализа показателей деятельности МСП, созданию эталонного и одновременно актуального портрета налогоплательщика и другие цели по исследованию, систематизации и интерпретации данных» — сказал чиновник.

Как утверждает источник в ФНС, к росту численности налоговиков это не приведет.

«По сути, у нас уже сейчас отделы работают как управления. К росту числа персонала это не приведет. Как и было предписано постановлением правительства, численность сотрудников налоговых органов сократилась на 10%», — сказал собеседник издания.

Налоговое ведомство с декабря прошлого года привели к общему стандарту по численности штата. Центральные аппараты сократили на 10%, территориальные структуры на 5%. С другой стороны, результаты цифровизации не всегда работают корректно.

На «Клерке» вчера писали, что сервис «Прозрачный бизнес» сбоит.

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