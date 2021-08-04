💸 Взыскивать долги и алименты с работников можно будет без исполнительного листа

Судебные приставы могут отказаться от вынесения на бумаге исполнительных документов. Минфин разрабатывает электронный реестр, в который будут внесены все исполнительные производства. То есть работодателю надо будет проверять должников по данному реестру, а не ждать исполнительного документа.

В ближайшее время будет разработан суперсервис «Цифровое исполнительное производство», в котором можно будет посмотреть всю информацию по исполнению судебных актов.

Этот электронный реестр поможет быстрее взыскивать с должников деньги, так как распечатывать и передавать исполнительные документы работодателям и банкам больше

«В соответствии с законопроектами выдача на руки исполнительных документов не предполагается. Этот процесс замещается регистрацией исполнительного документа (сведений о нем) в электронном реестре. Таким образом, основанием для удержания денежных средств за долги будет являться не исполнительный документ (его оригинал, экземпляр и т.д.), а запись, сделанная в реестре исполнительных документов», — отмечено в сообщении пресс-службы Минфина.

Получается, что работодатели также получат доступ к данному реестру.

Кроме этого, Минфин совместно с судебными приставами разработают дополнительные механизмы, которые будут защищать людей от неправомерного взыскания. Это надо сделать, так как любая система может сбоить. Тем более на первоначальном этапе.

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