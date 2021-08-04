Банк перечислил деньги магазину после отказа от покупки и кредита

После предварительного одобрения кредита банк перечислил деньги продавцу. Хотя сама покупка не была совершена и чек не выбивался. Кредит закрыли спустя примерно месяц, но пришлось заплатить почти 500 рублей.

Вот такую занимательную историю рассказали на сайте Банки.ру.

Женщина обратилась в магазин за покупкой телефона в кредит. Предложение одобрило несколько банков, но выбор был сделан в пользу Ренессанс Кредита. В процессе покупки выяснилось, что магазин включил в сумму кредита свою страховку.

Поэтому покупка не состоялась, кредит не был оформлен.

Но по факту вышло то, что банк все жеЖенщине пришлось самостоятельно разбираться с якобы продавцом.

Спустя считай месяц магазин вернул деньги в банк. Но не все так просто, кредит все равно висит как открытый. Ренессанс его так и не закрыл. В конце отзыва автор задает следующий вопрос:

«Почему я должна вносить платеж, который уже 2 августа, во избежание просрочки, который не должна вносить?».

Позже с автором поста все за связались сотрудники банка. Кредит был закрыт, однако пришлось женщине заплатить

Но вроде как ситуация разрешилась в положительную сторону. Оплаченные деньги обещали вернуть:

«Кредит закрыт, оплаченные вами денежные средства будут возвращены на счёт по действующему договору», — ответил представитель Ренессанс Кредита.