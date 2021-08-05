За директора – единственного учредителя надо сдавать СЗВ-М

Даже если директор (он же единственный собственник организации) не получает зарплату, сдавать за него СЗВ-М все равно надо.

Такое разъяснение дали в отделении ПФР по Москве и области в письме № Т-20930/1-08/25023 от 05.07.2021.

В ПФР напомнили, что Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности страхователя по представлению СЗВ-М в случае неосуществления организацией деятельности.

В Определении Высшего Арбитражного Суда от 05.06.2009 № ВАС-6362/09 отмечается, что назначение лица на должность директора оформляется решением единственного учредителя общества, следовательно, трудовые отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника.

То есть такие отношения характеризуются как трудовые на основании трудового договора.

Таким образом, в отношении руководителя организации, который является единственным учредителем, представляются сведения персонифицированного учета (СЗВ-М).