🐖 Налога на мясо в России не будет

Минфин опроверг информацию о введении налога на мясо.
Из-за того, что животноводство выбрасывает много СО2, может появиться налог на мясо — читать тут.
Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предположил, что в России могут ввести налог на мясо. Не сейчас, но в перспективе.
Минфин прокомментировал эту информацию:
«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — отметили в министерстве.
Цитата по «РБК».
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