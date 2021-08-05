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🐖 Налога на мясо в России не будет

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Минфин опроверг информацию о введении налога на мясо.

Из-за того, что животноводство выбрасывает много СО2, может появиться налог на мясо — читать тут.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предположил, что в России могут ввести налог на мясо. Не сейчас, но в перспективе.

Минфин прокомментировал эту информацию:

«Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде», — отметили в министерстве.

Цитата по «РБК».

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