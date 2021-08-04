Из-за того, что животноводство выбрасывает много СО2, может появиться налог на мясо

В России может появиться налог на мясо из-за того, что животноводство является большим источником углекислого газа. Это не будет в самое ближайшее время, но и совсем этого отрицать нельзя.

Об этом рассказал спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, человек неминуемо столкнется с изменением климата и ростом среднегодовой температуры в ближайшие 100 лет.

«Нам казалось, что углеродный налог — это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались. <...> По мере того как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал он.

Цитата по «РБК».

А чего ждать-то? Казна пустеет, сэр!