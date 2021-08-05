🎁Власти выделят 8 млрд рублей на гранты малому бизнесу

Новые субсидии от государства получат компании малого бизнеса, ИП и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах.
На эти цели кабмин выделил 8 млрд рублей.
Распоряжение Правительства от 31.07.2021 № 2127-р было опубликовано сегодня.
Напомним, проект с правилами выплаты этой новой субсидии был опубликован накануне. На «Клерке» об этом писали.
В документе приведены условия, которым должны соответствовать претенденты на выплату, а также перечень ОКВЭДов, которые относятся к пострадавшим отраслям.
Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине МРОТ в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.
Заявку на получение гранта можно будет направить через Личный кабинет на сайте ФНС.
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