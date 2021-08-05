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Введены новые льготы по налогу на имущество физлиц

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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С 2020 года от транспортного налога освобождены весельные, а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил.

Эта и другие поправки в НК внесены Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

С 2021 года от налога освобождаются земельные участки религиозных организаций, предназначенные для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и благотворительного назначения.

С 2022 года в случае принудительного изъятия транспортного средства у собственника (по постановлению судебного пристава-исполнителя, решению суда и др.), прекращается его налогообложение.

Исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, в котором такое транспортное средство было принудительно изъято, независимо от даты снятия его с учета в регистрирующих органах (ГИБДД МВД России, органах гостехнадзора, ГИМС МЧС и т.п.).

Об этих обстоятельствах налогоплательщик сможет проинформировать налоговый орган в специальном заявлении.

Изменяется с 2022 года и порядок уплаты налога на имущество, в отношении объектов налогообложения, прекративших свое существование в связи с их гибелью или уничтожением.

Исчисление налога будет прекращаться с первого числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

При этом не будет учитываться дата снятия объекта недвижимости с кадастрового учета и госрегистрации прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.

Для организаций—владельцев железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, действие льготной ставки по налогу на имущество, не превышающей 1,6 %, продлено на 2022-2023 годы.

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