Компаниям не надо оповещать налоговиков о купленной, но незарегистрированной машине

Компания купила автомобиль, но не поставила его на учет. Оповещать налоговую об этом не надо. Сообщение направляется только после госрегистрации.

Такой вывод следует из письма ФНС от 03.08.2021 № СД-4-21/10911@.

Если компания купила автомобиль, но не зарегистрировала его, то оповещать налоговую о факте приобретения не надо.

Организации должны направлять налоговикам сообщение о регистрации транспортных средств. Оно заполняется на основании документов о госрегистрации машины.

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