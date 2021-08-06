Все помещения в торговом центре облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, даже если их нет в перечне

Административно-деловые центры, торговые центры и помещения в них облагаются налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости (пункт 1 статьи 378.2 НК).

При этом данные объекты должны быть включены в специальный перечень, который утверждают власти регионов.

ФНС в письме № СД-4-21/10571 от 27.07.2021 пояснила, что если торговый центр включен в этот перечень, то все помещения в нем автоматически облагаются налогом по кадастровой стоимости.

То есть не имеет значения, что сами эти помещения в перечне не поименованы.

Если здание определено административно-деловым центром или торговым центром и включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости независимо от отсутствия этих помещений в перечне.

ФНС ссылается на мнение Минфина по этому вопросу, изложенное ранее в письме от 13.03.2017 № 03-05-04-01/13780.

Ближайшие бесплатные вебинары