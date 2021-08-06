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👫Налоговики посчитают самозанятых в регионах и опубликуют статистику у себя на сайте

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Информация о количестве самозанятых плательщиков НПД будет публиковаться на сайте ФНС в разделе «Сервисы / Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства / Статистика».

На «Клерке» недавно писали, что налоговики начали вызывать к себе исполнителей-самозанятых на разговор. Само собой, что перед вызовами их стоит посчитать.

Методика расчета показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих спецрежим НПД» утверждена приказом ФНС № ЕД-7-20/620@ от 02.07.2021.

Публиковаться сведения будут со следующей периодичностью:

  • не позднее 15 марта (по состоянию на конец четвертого квартала);
  • не позднее 15 июня (по состоянию на конец первого квартала);
  • не позднее 15 сентября (по состоянию на конец второго квартала);
  • не позднее 15 декабря (по состоянию на конец третьего квартала).

Количество самозанятых будет определяться с помощью системы АИС «Налог-3».

Показатель будет в разрезе регионов (по месту ведения деятельности).

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