Бухгалтеры рассказывают, что их исполнителей в статусе самозанятых вызывают к себе налоговики пообщаться. Есть мнение, что просто так их не вызывают.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У кого-нибудь в последнее время вызывали в ИФНС исполнителей-самозанятых? Если да, то что спрашивают, что хотят? Нашим исполнителям-самозанятым (сразу нескольким) прислали повестки в ИФНС для дачи пояснений по нашей компании. Москва».

В комментариях предположили, что выявляют работников, которые под видом самозанятых:

«Хотят выявить штатников. Будут спрашивать, как работаете, почему не в штате и т.д.».

Пишут, что проблемы особой не видят. Пусть идут и рассказывают:

«Ну, пусть идут и рассказывают про свой бизнес. Не очень понимаю, какие проблемы. Они ведь настоящие у вас?».

Автор поста пишет, что настоящие:

«Настоящие, но работающие на одно ЮЛ».

Ей ответили, что особых проблем не видят:

«Ну тогда вообще проблем нет. Пусть идут и расскажут».

Кто-то пишет, что, возможно, вызывают как раз тех, кто на одну организацию работают:

«Так вызывают наверно именно тех, которых ИФНС выявила, что они из одной организации только доходы получают. Там же видно все по чекам».

Советуют говорить следующее:

«Порекомендуйте СЗ вспомнить, что они выполняют краткосрочную работу на нескольких клиентов, просто ваша компания чаще заказывает их услуги»

А кто-то пишет, что у них тоже вызывают:

«Та же ситуация. Ждем вызова. Интересно, что спрашивают».

Автор поста спросила, в какую инспекцию вызвали:

«У вас одного исполнителя вызывают или нескольких? Какая ИФНС? Наша 15-я».

Ей ответили, что 25-я. Вызывают всех:

«25-я. Мы пока ждем вызовов. Сказали будут всех вызывать. Сообщите пожалуйста как ваши сходят».

А кроме того, вспомнили про письмо ФНС:

«Есть недавнее письмо ФНС России от 24.04.2019 № ЕД-4-20/7915@. В нем Центральный аппарат отмечает, что вызывать самозанятых в налоговые органы можно только с особого разрешения (согласования) Управления оперативного контроля ФНС России. То есть, просто так вызывать самозанятого „на допрос“ — нельзя!».

Кроме того, пишут, что раз вызывают — значит есть нарушения:

«Раз у налоговой интерес к самозанятым, много нарушений значит. Работать можно и с ИП, самозанятыми, оформляйте правильно».

Подытожим таким комментарием:

«Видимо, там ждут рассказ, что они совсем не самозанятые, в буквальном понимании, а наёмные сотрудники».