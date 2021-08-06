КС БАНК лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию у саранского АО «КС БАНК». Он занимал 176 место в банковской системе. Банк в системе страхования вкладов, так что вкладчикам в пределах 1,4 млн деньги вернут.
Причиной отзыва лицензии явилось:
- занижение величины резервов;
- нарушение законодательства о банковской деятельности;
- игнорирование предписания регулятора.
«Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды» — указал регулятор.
Банк является участником системы страхования вкладов, деньги вкладчикам в пределах 1,4 млн вернут.
По информации с сайта ЦБ.