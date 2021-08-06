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КС БАНК лишили лицензии

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Рубрика Банки
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ЦБ отозвал лицензию у саранского АО «КС БАНК». Он занимал 176 место в банковской системе. Банк в системе страхования вкладов, так что вкладчикам в пределах 1,4 млн деньги вернут.

Причиной отзыва лицензии явилось:

  • занижение величины резервов;
  • нарушение законодательства о банковской деятельности;
  • игнорирование предписания регулятора.

«Деятельность КС БАНКа была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля. При этом более 50% задолженности таких компаний составляли проблемные ссуды» — указал регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов, деньги вкладчикам в пределах 1,4 млн вернут.

По информации с сайта ЦБ.

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