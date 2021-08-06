Методы налоговиков при проверках бизнеса по ст. 54.1 НК. Раздаем бесплатно запись вебинара

Мартовское письмо налоговиков по должной осмотрительности, дроблению и налоговой реконструкции: освежите в памяти, как налоговики проверят ваш бизнес.
Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить доступ к записи вебинара «„Письмо года“ ФНС: новые правила оптимизации и проверки контрагентов».
Акция продлится всего сутки, после получения доступа вы можете прослушать запись сколько угодно раз.
На прошедшем вебинаре разбирали в деталях содержание письма, в том числе:
- критерии законной хозяйственной операции;
- «техническая» компания: что это и как ее распознать;
- последствия сделки с «техничкой»: налоговая реконструкция и штрафы.
Кроме того, пошагово рассмотрели, как минимизировать потери от связи с недобросовестным контрагентом. А также обсудили переквалификацию сделок, раскрытие схем «дробления» бизнеса и другие вопросы письма.
Спикер — Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.
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